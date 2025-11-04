Cantù, Moraschini: "Priorità salvezza. Poi i sogni"  

Esperienza, talento, determinazione e cultura cestistica al servizio di una neopromossa molto particolare. Riccardo Moraschini domenica è stato uno dei protagonisti nel successo casalingo di Cantù contro Cremona, la seconda vittoria dei brianzoli in stagione regolare. «Un risultato molto importante per noi - conferma Moraschini - Alla quinta giornata era già uno scontro salvezza tra noi e la Vanoli. L'inizio di stagione non è stato facile