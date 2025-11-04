Tuttosport.com

Il fattore Strautins: «Tortona, eccomi!»

La Bertram è in vetta alla Serie A e ha appena ritrovato l’ala lettone dopo la rottura del crociato: «Ora voglio solo giocare»
Giovanni Teppa
1 min
Tortonastrautins

Stava disputando la sua migliore stagione di sempre quando, il 1° febbraio scorso, nel confronto tra Trieste e Tortona, sul finire del terzo periodo Arturs Strautins si produce in contropiede in una schiacciata. Nella ricaduta il ginocchio destro si piega malamente: rottura del legamento crociato anteriore e “ciao ciao” annata anzitempo. Ora, a distanza di poco più di nove mesi dal grave infortunio, la 27enne ala lettone della Bertram, dopo essere andat

