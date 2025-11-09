Tuttosport.com
Treviso, Torresani carica: "Olimpia corazzata ma sarà stanca. Lavoro per difendere forte"

La guardia, 20 anni, grande protagonista della prima vittoria stagionale di Treviso
Federico Bettuzzi
1 min
BasketTreviso
Treviso, Torresani carica: "Olimpia corazzata ma sarà stanca. Lavoro per difendere forte" © Alelx Travaglioli / Ciamillo

Difesa fisica, maggiore costanza di rendimento, più attenzione sia ai falli spesi che a quelli da procurarsi contro l'avversaria. È cambiata così la Treviso Basket di coach Rossi che, dopo l'incoraggiante debutto contro Brescia e dopo aver inanellato altre quattro sconfitte dettate da una brutta applicazione in retroguardia, si è sbloccata venerdì sera al PalaBigi di Reggio Emilia. «Ma di strada da fare ne abbiamo ancora ta

