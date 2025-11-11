Rossato: "Coach Repesa 'orso' buono, in alto con lui. E ora Milano…"

Sei vittorie in sette partite e un primato in classifica che non c'è solo per una penalizzazione che la squadra ha “cancellato” in fretta, a suon di successi. L'avvio di stagione della Trapani Shark è stato da incorniciare, anche se la strada è ancora lunga. Tra gli uomini simbolo degli “Squali” c'è Riccardo Rossato, 29 anni, arrivato nell'estate 2024 per dare una dimensione solida e italiana