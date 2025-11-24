Ettore Messina si dimette a sorpresa dall’Olimpia Milano: squadra a Poeta

Un fulmine a ciel non proprio sereno. Dopo la sconfitta a Trieste Ettore Messina ha preso la decisione di rassegnare le dimissioni. Squadra affidata a Peppe Poeta, che aveva guidato la squadra in questa stagione nel doppio successo in Eurolega contro ASVEL ed Olympiacos. Rientrato quest'estate a Milano con un contratto triennale dopo l'esperienza a Brescia. Tra campionato ed Europa l’EA7 sta vivendo un momento complicato con tre sconfitte consecutive oltre agli ormai cronici problemi di infortuni. Le dimissioni di Messina sono arivate all'improvviso, visto che non c’erano state indicazioni. Arrivato nell’estate del 2019 Messina è diventato l’allenatore più vincente dell’era Armani conquistando tre scudetti e la partecipazione alle Final Four di EuroLeague del 2021 (3° posto), oltre a due Coppe Italia e tre Supercoppe. Il tecnico rimarrà in società come consulente personale del presidente Leo Dell'Orco.