Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Dalla Coppa al mercato Trapani-gate

La classifica a breve potrebbe essere riscritta, come la volata alle Final Eight. E gli svincolati...
Federico Bettuzzi
1 min
Dalla Coppa al mercato Trapani-gate© Ciamillo

I giocatori partiti o in partenza, il nullaosta Fiba a Granada per il tesseramento di Alibegovic, i guai del patron Antonini nel calcio con l'ennesimo deferimento per mancato versamento di stipendi, tasse e contributi. E infine l'annunciata rinuncia alla trasferta a Bologna, con la

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS