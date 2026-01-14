Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Udine sempre sul pezzo, Final Eight? Tifo doppio!"

"La testa è rivolta alla salvezza, ma il pass in Coppa Italia ci appaga  Tanti tifosi di Torino mi hanno già detto che verranno a sostenermi"
Daniele Galosso
1 min
"Udine sempre sul pezzo, Final Eight? Tifo doppio!"

Tre vittorie nelle ultime quattro uscite. Una lunga volata che ha permesso all’Apu Old Wild West Udine di andare ben oltre la conferma di piena cittadinanza nella ritrovata Serie A, al punto da aver staccato un luccicante pass per le Frecciarossa Final Eight di Torino. "Un traguardo di cui siamo orgogliosissimi, anche se adesso non vogliamo fermarci qua - il monito lanciato da capitan Mirza Alibegovic, all’indomani dei 17 punti firma

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS