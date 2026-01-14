"Udine sempre sul pezzo, Final Eight? Tifo doppio!"

Hai già un abbonamento? Accedi
Tre vittorie nelle ultime quattro uscite. Una lunga volata che ha permesso all’Apu Old Wild West Udine di andare ben oltre la conferma di piena cittadinanza nella ritrovata Serie A, al punto da aver staccato un luccicante pass per le Frecciarossa Final Eight di Torino. "Un traguardo di cui siamo orgogliosissimi, anche se adesso non vogliamo fermarci qua - il monito lanciato da capitan Mirza Alibegovic, all’indomani dei 17 punti firma
