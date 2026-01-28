Tuttosport.com
De Raffaele esclusivo: "Cantù, sei la mia sfida da vincere"

Il coach livornese, 57 anni, è stato chiamato dopo l'esonero di Brienza per riattivare una squadra precipitata all'ultimo posto
Damiano Franzetti
1 min
De Raffaele esclusivo: "Cantù, sei la mia sfida da vincere"© ciamillo

I tre tiri liberi messi a segno da Erick Green a 3” dalla fine del match tra Unahotels e Acqua San Bernardo, hanno permesso a Cantù di ritrovare la vittoria dopo nove sconfitte consecutive. E a Walter De Raffaele di festeggiare con un successo il ritorno su una panchina di Serie A. Il coach livornese, 57 anni, è stato chiamato dopo l'esonero di Brienza per riattivare una squadra precipitata all'ultimo posto. E la prima scossa è arrivata. Coa

