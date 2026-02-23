Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Milano, Brooks vale triplo. Tortona, non basta il cuore

L’Olimpia torna a vincere la Coppa Italia dopo le finali perse con Napoli e Trento: la Bertram nel secondo quarto rientra in una partita che pareva già chiusa, l’americano mette il punto esclamativo
Giovanni Teppa
1 min
Milano, Brooks vale triplo. Tortona, non basta il cuore© Ciamillo

TORINO - L’EA7 Emporio Armani Milano solleva la Coppa Italia, la nona della sua storia, diventando primatista in solitaria di successi e staccando Virtus Bologna e Benetton Treviso, con cui condivideva il record. Ieri sera l’Olimpia ha superato nella finalissima la Bertram Tortona, in una gara splendida per intensità e che ha riservato un mare di emozioni. Neanche a farlo apposta Milano torna ad alzare il trofeo proprio contro la Bertram Tortona

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS