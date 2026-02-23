TORINO - L’EA7 Emporio Armani Milano solleva la Coppa Italia, la nona della sua storia, diventando primatista in solitaria di successi e staccando Virtus Bologna e Benetton Treviso, con cui condivideva il record. Ieri sera l’Olimpia ha superato nella finalissima la Bertram Tortona, in una gara splendida per intensità e che ha riservato un mare di emozioni. Neanche a farlo apposta Milano torna ad alzare il trofeo proprio contro la Bertram Tortona