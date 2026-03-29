Che Varese! Tortona è sfiancata

Al termine di una partita da montagne russe, la Openjobmetis piega il Derthona e consolida la propria candidatura nella rincorsa playoff, fermando nel contempo una Bertram cui è mancata la volata finale in una Mansago che, con il suo calore, ha spinto la squadra di Kastritis sino all'ultimo.Il match si è deciso negli ultimi 10', quando Tortona ha mostrato un po' la corda, sfiancata da una Varese molto intensa e aggressiva in difesa: