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Che Varese! Tortona è sfiancata

Iroegbu “vendica” la sconfitta dell’andata con un grande quarto periodo. Fioretti ammette: «Noi 30’ di bel basket, loro 40’»
Damiano Franzetti
1 min
VareseTortona
Che Varese! Tortona è sfiancata© CIAMILLO

Al termine di una partita da montagne russe, la Openjobmetis piega il Derthona e consolida la propria candidatura nella rincorsa playoff, fermando nel contempo una Bertram cui è mancata la volata finale in una Mansago che, con il suo calore, ha spinto la squadra di Kastritis sino all'ultimo.Il match si è deciso negli ultimi 10', quando Tortona ha mostrato un po' la corda, sfiancata da una Varese molto intensa e aggressiva in difesa:

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