"Io, al centro di Cantù. Più sereni e vincenti"

Giordano Bortolani, quanto pesa la vittoria di Cantù su Sassari a cui ha contribuito in prima persona, soprattutto nel finale di partita? «Sul parquet c’era grande nervosismo da entrambe le parte, innegabile. E non è semplice giocare con la tensione addosso. Ma siamo stati bravi a venire a capo di un match combattuto. Personalmente penso di aver giocato bene in difesa e, a tratti, anche in attacco. Così è maturata una vittoria davve