Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Io, al centro di Cantù. Più sereni e vincenti"

La guardia protagonista del successo nello scontro diretto con Sassari. "Un passo fondamentale: ora c’è meno pressione, ma non è finita…"
Daniele Galosso
1 min
BortolaniCantù

Giordano Bortolani, quanto pesa la vittoria di Cantù su Sassari a cui ha contribuito in prima persona, soprattutto nel finale di partita? «Sul parquet c’era grande nervosismo da entrambe le parte, innegabile. E non è semplice giocare con la tensione addosso. Ma siamo stati bravi a venire a capo di un match combattuto. Personalmente penso di aver giocato bene in difesa e, a tratti, anche in attacco. Così è maturata una vittoria davve

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS