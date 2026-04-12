Sì, Brescia! Una notte  al comando: espugnato il Taliercio

Festeggia Brescia nel giorno del trentatreesimo compleanno di Amedeo Della Valle. Ma non è la guardia di Alba a trascinare la Germani al 2-0 stagionale su Venezia che vale la testa provvisoria della graduatoria in LBA. L'ago della bilancia di una partita conquistata in rimonta dai biancoblu è Jason Burnell: l'americano gioca da campione assoluto assolvendo assieme a Mobio il compito cruciale di presidiare l'area e di colpire dalla pa