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Sì, Brescia! Una notte  al comando: espugnato il Taliercio

La Germani si impone a Venezia  grazie a un Burnell da 28 punti.  Cotelli: «Avvio arrendevole, poi...»
Federico Bettuzzi
1 min
BresciaVenezia

Festeggia Brescia nel giorno del trentatreesimo compleanno di Amedeo Della Valle. Ma non è la guardia di Alba a trascinare la Germani al 2-0 stagionale su Venezia che vale la testa provvisoria della graduatoria in LBA. L'ago della bilancia di una partita conquistata in rimonta dai biancoblu è Jason Burnell: l'americano gioca da campione assoluto assolvendo assieme a Mobio il compito cruciale di presidiare l'area e di colpire dalla pa

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