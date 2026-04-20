Tortona senza mira e canestri: così la Virtus vola

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Il carattere a volte può sopperire all'occasionale mancanza di precisione. Non è il caso però del Derthona che esce sconfitto dal big match interno contro la Virtus tricolore concedendo ai felsinei il piacere della rivincita della recente semifinale di Coppa Italia. Quella che poteva essere l'occasione per consolidare il quinto posto in classifica si tramuta in un ko reso meno amaro soltanto dal forcing finale. Mentre Bologna presenta il b
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