Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Tortona senza mira e canestri: così la Virtus vola

Le pessime percentuali (38,2 da 2 e 20,8 da 3) aiutano Bologna a vincere e conservare la vetta
Federico Bettuzzi
1 min
Tortona senza mira e canestri: così la Virtus vola© CIAMILLO

Il carattere a volte può sopperire all'occasionale mancanza di precisione. Non è il caso però del Derthona che esce sconfitto dal big match interno contro la Virtus tricolore concedendo ai felsinei il piacere della rivincita della recente semifinale di Coppa Italia. Quella che poteva essere l'occasione per consolidare il quinto posto in classifica si tramuta in un ko reso meno amaro soltanto dal forcing finale. Mentre Bologna presenta il b

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS