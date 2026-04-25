Cantù per la salvezza. A Napoli sfida playoff

Tra playoff e salvezza, un sabato sera all'insegna del Nordest cestistico inaugura il programma del 28° turno di stagione regolare LBA. La sfida delle 18.15 tra Udine e Cantù vale moltissimo per i brianzoli che, con un successo, blinderebbero la propria presenza nel massimo campionato per la prossima stagione. L'Acqua S. Bernardo è ancora coinvolta nella bagarre per non retrocedere solo in virtù di una ipotesi d'arrivo a pari merito con Tr