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Cantù per la salvezza. A Napoli sfida playoff

Brianzoli a Udine per evitare rischi. Trento vuole continuare a sperare ma deve ribaltare il -6 dell’andata
Federico Bettuzzi
1 min
Cantù
Cantù per la salvezza. A Napoli sfida playoff© CIAMILLO-CASTORIA

Tra playoff e salvezza, un sabato sera all'insegna del Nordest cestistico inaugura il programma del 28° turno di stagione regolare LBA. La sfida delle 18.15 tra Udine e Cantù vale moltissimo per i brianzoli che, con un successo, blinderebbero la propria presenza nel massimo campionato per la prossima stagione. L'Acqua S. Bernardo è ancora coinvolta nella bagarre per non retrocedere solo in virtù di una ipotesi d'arrivo a pari merito con Tr

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