Sassari cade nel baratro: retrocessa! Virtus prima  

Occhi lucidi al PalaSerradimigni. Non sarà la caduta dell'impero romano d'Occidente, ma nel piccolo mondo dei nostri canestri certo si chiude un'epoca: dopo 16 stagioni la Dinamo Sassari lascia la Serie A. Qualcuno ha applaudito, il settore più caldo ha contestato. Rimane agli atti una stagione con troppi passaggi a vuoto. Dopo lo storico scudetto 2015 e diversi altri trofei, tra cui due Coppa Italia, ora tutto si azzera in attesa di una complessa ri