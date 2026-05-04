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Sassari cade nel baratro: retrocessa! Virtus prima  

Dopo sedici anni in Serie A e lo storico scudetto del 2015, i sardi sono battuti da Bologna e scivolano al piano di sotto
Stefano Budriesi
1 min
SassariVirtus Bologna
Sassari cade nel baratro: retrocessa! Virtus prima  © Ciamillo

Occhi lucidi al PalaSerradimigni. Non sarà la caduta dell'impero romano d'Occidente, ma nel piccolo mondo dei nostri canestri certo si chiude un'epoca: dopo 16 stagioni la Dinamo Sassari lascia la Serie A. Qualcuno ha applaudito, il settore più caldo ha contestato. Rimane agli atti una stagione con troppi passaggi a vuoto. Dopo lo storico scudetto 2015 e diversi altri trofei, tra cui due Coppa Italia, ora tutto si azzera in attesa di una complessa ri

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