Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Varese piange. Questa Virtus non fa sconti: l'Openjobmetis fuori dalla post season  

Bologna segna 104 e si avvicina  ai quarti di finale con un acuto.  Kastritis: «Orgoglioso dei miei»
Stefano Budriesi
1 min
VareseVirtus Bologna
Varese piange. Questa Virtus non fa sconti: l'Openjobmetis fuori dalla post season  © CIAMILLO/CASTORIA

Sarà Virtus-Trento il primo step per i campioni d'Italia uscenti, che dal 17 maggio apriranno la caccia al loro 18° scudetto. Niente da fare invece per Varese, sconfitta in Fiera e dunque fuori dalla griglia. Bologna ha fatto valere la forza del gruppo in una gara per sè inutile: ben nove giocatori con almeno 8 punti nel grasso tabellino da 104 segnati, in cui spiccano i 19 di Alston. Milano finisce sull'altro lato del tabellone, qui

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS