Varese piange. Questa Virtus non fa sconti: l'Openjobmetis fuori dalla post season  

Sarà Virtus-Trento il primo step per i campioni d'Italia uscenti, che dal 17 maggio apriranno la caccia al loro 18° scudetto. Niente da fare invece per Varese, sconfitta in Fiera e dunque fuori dalla griglia. Bologna ha fatto valere la forza del gruppo in una gara per sè inutile: ben nove giocatori con almeno 8 punti nel grasso tabellino da 104 segnati, in cui spiccano i 19 di Alston. Milano finisce sull'altro lato del tabellone, qui