Virtus, atto di forza. Pioggia di 20 triple, Trento va in briciole

Atto di forza della Virtus, che entra in griglia con la faccia cattiva. Bologna può pure permettersi di celiare, mandando in tilt lo scioglilingua: ha toccato pure +36 coi trentini... È invece tremendamente reale il nuovo record societario assoluto di triple a bersaglio, ben 20. Trento veniva dal successo con Milano all'ultima di regular season, e questo inverno era pure passata a Bologna. Ricordi mai così lontani nel vedere una squadra andata in bric