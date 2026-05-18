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Virtus, atto di forza. Pioggia di 20 triple, Trento va in briciole

Edwards, Yago e Alston (dolorante)  fanno male dall’arco. Cancellieri:  «Non bisogna farsi intimidire così»
Stefano Budriesi
1 min
Virtus BolognaTrentoPlayoff

Atto di forza della Virtus, che entra in griglia con la faccia cattiva. Bologna può pure permettersi di celiare, mandando in tilt lo scioglilingua: ha toccato pure +36 coi trentini... È invece tremendamente reale il nuovo record societario assoluto di triple a bersaglio, ben 20. Trento veniva dal successo con Milano all'ultima di regular season, e questo inverno era pure passata a Bologna. Ricordi mai così lontani nel vedere una squadra andata in bric

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