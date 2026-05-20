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Nebbia su Bologna: Edwards stecca e Trento se la gode

Le V Nere sono svagate e spuntate,  Jogela trova la tripla della vittoria.  Jakovljevic: «Attitudine sbagliata»
Mirco Melloni
1 min
Virtus BolognaTrentoPlayoff

Dopo un mese da intoccabile, con sei vittorie, la Virtus si riscopre fragile o quantomeno battibile: Trento approfitta di un’Olidata svagata, spuntata e con le idee annebbiate. Problemi che girano attorno al suo bomber Carsen Edwards, che nonostante il 2-13 al tiro (0-5 nel quarto finale) viene cavalcato da coach Jakovljevic in luogo del rientrante Morgan, sì con minuti contingentati dopo un mese di stop, ma decisamente più efficace. Anche

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