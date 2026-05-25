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Niang formato Nba, la Virtus si rialza: ora tutto in gara 5

Bologna ritrova anche Diarra e porta la serie a domani in Fiera. Cancellieri: «Io ci credo ancora»
Federico Bettuzzi
1 min
Niang formato Nba, la Virtus si rialza: ora tutto in gara 5

Prima veleggiando facile sulla spinta di un Saliou Niang da Nba, poi faticando di fronte alla forse inaspettata rimonta trentina, la Virtus guadagna quella gara-5 che venerdì sera pareva una chimera. A sparigliare le carte in tavola è non solo la prestazione dell'azzurro che, giocando da point forward, smazza assist golosi in area per i lunghi, ma il recupero provvidenziale di Diarra: col maliano nei dodici, coach Jakovljevic sceglie di escludere un play

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