Roma pensa da big, Djordjevic è in pole  

Potrebbe essere Sasha Djordjevic il grande nome della nuova Roma targata Donnie Nelson e Rimas Kaukenas. L'allenatore serbo è in cima alla lista del neonato club capitolino, creato dalle ceneri della Vanoli Cremona, per il ruolo di capoallenatore per la stagione 2026-27. Djordjevic è reduce da un'esperienza come commissario tecnico della Federazione cestistica cinese, ruolo in cui ha guidato la maturazione di nuove generazioni del coloss