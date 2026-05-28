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Roma pensa da big, Djordjevic è in pole  

Il nuovo club capitolino punta in alto per il ruolo di coach e ha in cima alla propria lista il tecnico serbo, reduce dalla esperienza di Ct della Cina
Federico Bettuzzi
1 min
RomaBasketDjordjevic
Roma pensa da big, Djordjevic è in pole  © CIAMILLO

Potrebbe essere Sasha Djordjevic il grande nome della nuova Roma targata Donnie Nelson e Rimas Kaukenas. L'allenatore serbo è in cima alla lista del neonato club capitolino, creato dalle ceneri della Vanoli Cremona, per il ruolo di capoallenatore per la stagione 2026-27. Djordjevic è reduce da un'esperienza come commissario tecnico della Federazione cestistica cinese, ruolo in cui ha guidato la maturazione di nuove generazioni del coloss

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