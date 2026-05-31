Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Venezia fa il break! Edwards mira male. Colpo Reyer in Fiera

Le V Nere scappano anche a +11, ma Wiltjer e Parks ribaltano tutto. Spahija: «Calmi e fedeli al piano»
1 min
Virtus Bolognareyer venezia

Venezia strappa il servizio alla Virtus. Lo fa con merito, sfruttando i passaggi a vuoto di Bologna nel finale: dopo aver dato le chiavi dell'attacco al solo Carsen Edwards (21, ma con un pessimo 6/22 al tiro), i campioni d'Italia uscenti non hanno saputo riprodurre l'efficace spinta di gara-5 con Trento nelle fasi più calde del match. La Reyer, solida e molto presente sul piano psicologico, ha estratto dal mazzo diversi assi: Wiltjer coi s

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS