Venezia fa il break! Edwards mira male. Colpo Reyer in Fiera

Venezia strappa il servizio alla Virtus. Lo fa con merito, sfruttando i passaggi a vuoto di Bologna nel finale: dopo aver dato le chiavi dell'attacco al solo Carsen Edwards (21, ma con un pessimo 6/22 al tiro), i campioni d'Italia uscenti non hanno saputo riprodurre l'efficace spinta di gara-5 con Trento nelle fasi più calde del match. La Reyer, solida e molto presente sul piano psicologico, ha estratto dal mazzo diversi assi: Wiltjer coi s