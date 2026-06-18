Milano sbanca Venezia in gara4, conquista il 32° scudetto e completa il triplete italiano: Poeta trionfa

Milano conquista lo scudetto numero 32 della sua storia . L' EA7 vince gara 4 al Taliercio (86-72) e festeggia il tricolore al termine di una serie finale bellissima e intensa (vinta 3-1). Gara 4 ha rispecchiato le altre tre con giocate spettacolari e canestri trovati spesso in scarso equilibrio che hanno fatto gioire e soffrire, alternativamente, i tifosi orogranata. Due i fondamentali su cui Milano ha avuto la meglio. In primis ha difeso benissimo e poi ha attuato raddoppi difensivi che sono stati deleteri per l'attacco dei veneti . Venezia comincia contratta (4-9), ma si scioglie strada facendo. Leday e Shields vanno di tripla (13-17), la Reyer risale e sorpassa in chiusura di primo quarto (20-19). Si ricomincia subito e l'EA7 soffre le palle perse, ben otto, gli orogranata sorpassano (34-32) poi super Nebo ed una tripla di Ellis dopo un coast to coast regalano il 40-45 a Milano al 20'.

Milano torna campione sul parquet di Venezia

Ripresa in cui Milano parte come un treno che esce dalla stazione poi Shields e super Brooks, con un gioco da tre punti, incrementano il vantaggio (52-59). Guduric manda Milano in doppia cifra di vantaggio (56-66) prima della chiusura al 30' sul 56-68. Ultimi 10' in cui Venezia cerca di rientrare, Parks è l'ultimo ad arrendersi ma Milano regge, continua a pressare anche sulle rimesse dal fondo della Reyer, ma è Ellis, in grande spolvero, a scavare il solco decisivo. Il Taliercio applaude i suoi beniamini con un minuto d'anticipo: Milano è di nuovo campione d'Italia. Questo il quadro della finale scudetto 2026 di Serie A. Gara 1: EA7 Emporio Armani Milano-Umana Reyer Venezia 100-80 (1-0); Gara 2: EA7 Emporio Armani Milano-Umana Reyer Venezia 92-79 (2-0); Gara 3: Umana Reyer Venezia-EA7 Emporio Armani Milano 109-97 (1-2); Gara 4: (giovedì 18 giugno)Umana Reyer Venezia-EA7 Emporio Armani Milano 86-72 (1-3).

Lega Basket ripercorre la vittoria di Milano

Come riporta Lega Basket, "grazie alla vittoria in Gara 4 contro l'Umana Reyer Venezia valsa il 3-1 nelle LBA Finals Unipol 2026, l'EA7 Emporio Armani Milano conquista il 32° Scudetto della propria storia, rafforzando ulteriormente la propria leadership nell'albo d'oro del campionato italiano (le prime inseguitrici sono Virtus Bologna a 17 e Pallacanestro Varese a 10)". "La società biancorossa ha in bacheca anche 9 Coppe Italia (campione in carica) e 6 Supercoppe Italiane (campione in carica) nella bacheca di trofei nazionali. Milano è anche la società che ha avuto più apparizioni in finale - questa è stata la 23ª - ed è inoltre la quarta squadra nella storia a vincere tutti e tre i trofei in una stessa stagione. Infatti, prima di lei, ci sono riuscite solo Treviso nel 2002/03, Siena per tre volte tra il 2008 e il 2011 e la Dinamo Sassari nel 2014/15", si legge ancora. "Nell’era Giorgio Armani - iniziata nel 2008 – Milano ha conquistato 18 trofei, ossia sette titoli nazionali (2013/14, 2015/16, 2017/18, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e quest'ultimo, 2025/26), cinque Coppe Italia (2016, 2017, 2021, 2022 e 2025) e sei Supercoppe Italiane (2016, 2017, 2018, 2020, 2024 e 2025)", aggiunge Lega Basket.