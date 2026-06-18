Milano sbanca Venezia in gara4, conquista il 32° scudetto e completa il triplete italiano: Poeta trionfa

Milano conquista lo scudetto numero 32 della sua storia. L'EA7 vince gara 4 al Taliercio (86-72) e festeggia il tricolore al termine di una serie finale bellissima e intensa (vinta 3-1). Gara 4 ha rispecchiato le altre tre con giocate spettacolari e canestri trovati spesso in scarso equilibrio che hanno fatto gioire e soffrire, alternativamente, i tifosi orogranata. Due i fondamentali su cui Milano ha avuto la meglio. In primis ha difeso benissimo e poi ha attuato raddoppi difensivi che sono stati deleteri per l'attacco dei veneti. Venezia comincia contratta (4-9), ma si scioglie strada facendo. Leday e Shields vanno di tripla (13-17), la Reyer risale e sorpassa in chiusura di primo quarto (20-19). Si ricomincia subito e l'EA7 soffre le palle perse, ben otto, gli orogranata sorpassano (34-32) poi super Nebo ed una tripla di Ellis dopo un coast to coast regalano il 40-45 a Milano al 20'.
Milano torna campione sul parquet di Venezia
Ripresa in cui Milano parte come un treno che esce dalla stazione poi Shields e super Brooks, con un gioco da tre punti, incrementano il vantaggio (52-59). Guduric manda Milano in doppia cifra di vantaggio (56-66) prima della chiusura al 30' sul 56-68. Ultimi 10' in cui Venezia cerca di rientrare, Parks è l'ultimo ad arrendersi ma Milano regge, continua a pressare anche sulle rimesse dal fondo della Reyer, ma è Ellis, in grande spolvero, a scavare il solco decisivo. Il Taliercio applaude i suoi beniamini con un minuto d'anticipo: Milano è di nuovo campione d'Italia. Questo il quadro della finale scudetto 2026 di Serie A. Gara 1: EA7 Emporio Armani Milano-Umana Reyer Venezia 100-80 (1-0); Gara 2: EA7 Emporio Armani Milano-Umana Reyer Venezia 92-79 (2-0); Gara 3: Umana Reyer Venezia-EA7 Emporio Armani Milano 109-97 (1-2); Gara 4: (giovedì 18 giugno)Umana Reyer Venezia-EA7 Emporio Armani Milano 86-72 (1-3).
Lega Basket ripercorre la vittoria di Milano
Come riporta Lega Basket, "grazie alla vittoria in Gara 4 contro l'Umana Reyer Venezia valsa il 3-1 nelle LBA Finals Unipol 2026, l'EA7 Emporio Armani Milano conquista il 32° Scudetto della propria storia, rafforzando ulteriormente la propria leadership nell'albo d'oro del campionato italiano (le prime inseguitrici sono Virtus Bologna a 17 e Pallacanestro Varese a 10)". "La società biancorossa ha in bacheca anche 9 Coppe Italia (campione in carica) e 6 Supercoppe Italiane (campione in carica) nella bacheca di trofei nazionali. Milano è anche la società che ha avuto più apparizioni in finale - questa è stata la 23ª - ed è inoltre la quarta squadra nella storia a vincere tutti e tre i trofei in una stessa stagione. Infatti, prima di lei, ci sono riuscite solo Treviso nel 2002/03, Siena per tre volte tra il 2008 e il 2011 e la Dinamo Sassari nel 2014/15", si legge ancora. "Nell’era Giorgio Armani - iniziata nel 2008 – Milano ha conquistato 18 trofei, ossia sette titoli nazionali (2013/14, 2015/16, 2017/18, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e quest'ultimo, 2025/26), cinque Coppe Italia (2016, 2017, 2021, 2022 e 2025) e sei Supercoppe Italiane (2016, 2017, 2018, 2020, 2024 e 2025)", aggiunge Lega Basket.
Poeta, un trionfo da favola
Per Peppe Poeta si tratta di un successo dal valore speciale. Dopo l'esperienza con Brescia lo scorso anno, era tornato alla "base" come erede designato di Ettore Messina, accettando un ruolo da vice per questa stagione. Poi, a fine novembre, la successione già scritta è stata anticipata: il coach siciliano ha rassegnato le dimissioni (rimanendo però come president of basketball operations) e Poeta è stato promosso a capo allenatore. Un'eredità pesante che non gli ha impedito di guidare la squadra - che aveva inaugurato la stagione conquistando a settembre la Supercoppa - prima alla vittoria della Coppa Italia e adesso al tricolore. La festa biancorossa esplode sul parquet veneziano e idealmente raggiunge Milano, dove i tifosi possono celebrare un altro capitolo della straordinaria storia del club. Il 32° scudetto entra nella bacheca dell'Olimpia e rafforza ulteriormente il primato della società più titolata del basket italiano. Per Venezia resta una stagione di altissimo livello e una finale conquistata con merito. Ma questa notte è tutta di Milano.
Poeta gioisce con Messina: "Il merito è anche suo"
"Sto vivendo delle emozioni incredibili, è tutto stupendo. Se è un sogno svegliatemi. I ragazzi sono stati incredibili, abbiamo portato tre trofei a casa in una stagione magica. Ci sono stati tanti momenti molto difficili; innanzitutto c'è stato il primo triplete della storia dell'Olimpia, ed il merito va condiviso con Ettore (Messina ndc). Tanti meriti sono anche i suoi". Lo ha affermato, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell'EA7, Giuseppe Poeta, dopo la vittoria del Taliercio che ha regalato il 32° scudetto a Milano. "Grazie alla proprietà, sempre al mio fianco, ringrazio tutti, sono la persona più felice del mondo in questo momento. Ora godiamoci questo successo", ha aggiunto Poeta.
Ricci: "Ho sempre creduto in questo gruppo"
"E' stato un anno speciale, abbiamo scritto un pezzo di storia di questo club. Vincere non era scontato, dopo un anno lunghissimo; vincere contro una squadra così forte come la Reyer ancora meno. Chapeau a loro, noi siamo felici per il lavoro fatto da agosto". Lo ha affermato, ai microfoni di Sky Sport, Giampaolo Ricci, ala grande dell'EA7, dopo la vittoria del Taliercio che ha regalato il 32° scudetto a Milano. "Sono stanco ma felice. Ho sempre creduto in questo gruppo, dopo l'Eurolega ci hanno gettato addosso tante parole, ma noi abbiamo reagito vincendo la coppa. Ci siamo uniti, sono emozionato. Mi emoziono perché vivo di sport, ed è bello quando arrivi alla fine e sei l'ultimo che alza la coppa. E' un motivo per cui faccio questa vita. La vittoria la dedico alla mia ragazza, Silvia ed a Pietro che nascerà molto presto. Spero che possa essere fiero di suo padre", ha aggiunto Ricci.
Federbasket, gli elogi all'Olimpia Milano e all'Umana Reyer Venezia
"L'EA7 Emporio Armani Olimpia Milano ha vinto lo scudetto 2025-26. È il trentaduesimo nella storia della società milanese. Nella serie di playoff finali per lo scudetto in gara 4 ha battuto l'Umana Reyer Venezia 86-72 chiudendo la serie 3-1". Lo scrive la Federbasket. "All'Olimpia Milano, nel caro ricordo del signor Giorgio Armani, al presidente Pantaleo Dell'Orco, a Michele Tacchella (Deputy Managing Director Global Chief Branding & Commercial Officer Gruppo Armani), al tecnico Peppe Poeta, allo staff e ai giocatori vanno le congratulazioni del presidente FIP Giovanni Petrucci per il prestigioso risultato raggiunto", si legge nella nota di questa sera. "All'Umana Reyer Venezia, al patron Luigi Brugnano, al presidente Federico Casarin, al capo allenatore Neven Spahija, allo staff e ai giocatori, vanno in complimenti del presidente Petrucci per aver reso avvincente il campionato e i playoff", concludono dalla FIP.
Milano conquista lo scudetto numero 32 della sua storia. L'EA7 vince gara 4 al Taliercio (86-72) e festeggia il tricolore al termine di una serie finale bellissima e intensa (vinta 3-1). Gara 4 ha rispecchiato le altre tre con giocate spettacolari e canestri trovati spesso in scarso equilibrio che hanno fatto gioire e soffrire, alternativamente, i tifosi orogranata. Due i fondamentali su cui Milano ha avuto la meglio. In primis ha difeso benissimo e poi ha attuato raddoppi difensivi che sono stati deleteri per l'attacco dei veneti. Venezia comincia contratta (4-9), ma si scioglie strada facendo. Leday e Shields vanno di tripla (13-17), la Reyer risale e sorpassa in chiusura di primo quarto (20-19). Si ricomincia subito e l'EA7 soffre le palle perse, ben otto, gli orogranata sorpassano (34-32) poi super Nebo ed una tripla di Ellis dopo un coast to coast regalano il 40-45 a Milano al 20'.
Milano torna campione sul parquet di Venezia
Ripresa in cui Milano parte come un treno che esce dalla stazione poi Shields e super Brooks, con un gioco da tre punti, incrementano il vantaggio (52-59). Guduric manda Milano in doppia cifra di vantaggio (56-66) prima della chiusura al 30' sul 56-68. Ultimi 10' in cui Venezia cerca di rientrare, Parks è l'ultimo ad arrendersi ma Milano regge, continua a pressare anche sulle rimesse dal fondo della Reyer, ma è Ellis, in grande spolvero, a scavare il solco decisivo. Il Taliercio applaude i suoi beniamini con un minuto d'anticipo: Milano è di nuovo campione d'Italia. Questo il quadro della finale scudetto 2026 di Serie A. Gara 1: EA7 Emporio Armani Milano-Umana Reyer Venezia 100-80 (1-0); Gara 2: EA7 Emporio Armani Milano-Umana Reyer Venezia 92-79 (2-0); Gara 3: Umana Reyer Venezia-EA7 Emporio Armani Milano 109-97 (1-2); Gara 4: (giovedì 18 giugno)Umana Reyer Venezia-EA7 Emporio Armani Milano 86-72 (1-3).
Lega Basket ripercorre la vittoria di Milano
Come riporta Lega Basket, "grazie alla vittoria in Gara 4 contro l'Umana Reyer Venezia valsa il 3-1 nelle LBA Finals Unipol 2026, l'EA7 Emporio Armani Milano conquista il 32° Scudetto della propria storia, rafforzando ulteriormente la propria leadership nell'albo d'oro del campionato italiano (le prime inseguitrici sono Virtus Bologna a 17 e Pallacanestro Varese a 10)". "La società biancorossa ha in bacheca anche 9 Coppe Italia (campione in carica) e 6 Supercoppe Italiane (campione in carica) nella bacheca di trofei nazionali. Milano è anche la società che ha avuto più apparizioni in finale - questa è stata la 23ª - ed è inoltre la quarta squadra nella storia a vincere tutti e tre i trofei in una stessa stagione. Infatti, prima di lei, ci sono riuscite solo Treviso nel 2002/03, Siena per tre volte tra il 2008 e il 2011 e la Dinamo Sassari nel 2014/15", si legge ancora. "Nell’era Giorgio Armani - iniziata nel 2008 – Milano ha conquistato 18 trofei, ossia sette titoli nazionali (2013/14, 2015/16, 2017/18, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e quest'ultimo, 2025/26), cinque Coppe Italia (2016, 2017, 2021, 2022 e 2025) e sei Supercoppe Italiane (2016, 2017, 2018, 2020, 2024 e 2025)", aggiunge Lega Basket.