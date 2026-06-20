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"Ciao Milano, salutarti così è il top"

Il volto dell’Olimpia al settimo cielo per la conquista dello scudetto che ha regalato il Triplete italiano prima del suo addio
Roberto Nardella
1 min
"Ciao Milano, salutarti così è il top"© Ciamillo

La stagione dell'Olimpia Milano si è chiusa come meglio non avrebbe potuto. Lo scudetto da aggiungere a Supercoppa e Coppa Italia. Un'annata particolare, iniziata con l’ultimo saluto a patron Giorgio Armani. In campo una stagione cominciata sotto la guida di Ettore Messina e conclusa con Peppe Poeta in panchina a festeggiare il tricolore. L’uomo simbolo di questa vittoria milanese è stato certamente Armoni Brooks. L'esterno americano ha a

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