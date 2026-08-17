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TRIESTE - Una sola cosa è sempre scontata, ormai, in terra giuliana: per quanto concerne la palla a spicchi, non ci si annoia proprio mai! Certo, i sostenitori biancorossi ne farebbero volentieri a meno, ma il trend lacrime-sorrisi-preoccupazioni-sogni-delusioni continua a protrarsi imperterrito. Pare una maledizione che, senza fare distinzioni, riguarda le due realtà di vertice dello sport alabardato (poche centinaia di metri più in l&ag
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