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Fantasmi a Trieste. E Brown fa più paura

Dopo l’addio dell’ex patron Matiasic che è migrato a Roma, il club biancorosso è nel pieno di una rivoluzione anche tecnica che non decolla. Roster ancora da completare e Markel, nonostante il contratto, vuole andare via. Grana palazzetto
Daniele Benvenuti
1 min
Fantasmi a Trieste. E Brown fa più paura© Ciamillo

TRIESTE - Una sola cosa è sempre scontata, ormai, in terra giuliana: per quanto concerne la palla a spicchi, non ci si annoia proprio mai! Certo, i sostenitori biancorossi ne farebbero volentieri a meno, ma il trend lacrime-sorrisi-preoccupazioni-sogni-delusioni continua a protrarsi imperterrito. Pare una maledizione che, senza fare distinzioni, riguarda le due realtà di vertice dello sport alabardato (poche centinaia di metri più in l&ag

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