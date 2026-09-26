A Villorba palla a due sulla stagione

Comincia con uno sguardo a Nordest, il 105° campionato di Serie A marchiato da quest'anno Sisal Cup. Il focus è puntato su Palaverde e Taliercio, oltre che sulla trasferta di Trento in terra reggiana, per tre partite che valgono da aperitivo di un primo turno stuzzicante e ricco di novità. L'ideale taglio del nastro alla stagione sarà alle ore 19.30 a Villorba per un match che profuma di novità. Davanti alla Nutribullet, protagonista la scorsa primavera di una scatenata rimonta valsa la salvezza, si presenta il BC Roma di Nico Mannion. «Abbiamo grandi ambizioni e voglia di andare lontano - argomenta coach Magro -. Ma occhio a Treviso che in casa è pericolosa e cercherà di correre per scatenare tutto il suo potenziale». Su sponda TvB è atteso il rientro degli infortunati Miaschi e Allinei oltre al debutto di Anigbogu, ex di quella Cremona da cui è nato proprio il club giallorosso: «Vogliamo ricominciare dall'entusiasmo dello scorso maggio. Il livello si è alzato notevolmente in LBA, tuttavia ogni anno ci sono sorprese positive e negative. Noi pensiamo al nostro percorso», ribatte Nicola.