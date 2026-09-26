A Villorba palla a due sulla stagione
Comincia con uno sguardo a Nordest, il 105° campionato di Serie A marchiato da quest'anno Sisal Cup. Il focus è puntato su Palaverde e Taliercio, oltre che sulla trasferta di Trento in terra reggiana, per tre partite che valgono da aperitivo di un primo turno stuzzicante e ricco di novità. L'ideale taglio del nastro alla stagione sarà alle ore 19.30 a Villorba per un match che profuma di novità. Davanti alla Nutribullet, protagonista la scorsa primavera di una scatenata rimonta valsa la salvezza, si presenta il BC Roma di Nico Mannion. «Abbiamo grandi ambizioni e voglia di andare lontano - argomenta coach Magro -. Ma occhio a Treviso che in casa è pericolosa e cercherà di correre per scatenare tutto il suo potenziale». Su sponda TvB è atteso il rientro degli infortunati Miaschi e Allinei oltre al debutto di Anigbogu, ex di quella Cremona da cui è nato proprio il club giallorosso: «Vogliamo ricominciare dall'entusiasmo dello scorso maggio. Il livello si è alzato notevolmente in LBA, tuttavia ogni anno ci sono sorprese positive e negative. Noi pensiamo al nostro percorso», ribatte Nicola.
I campioni in carica dell'Olimpia debuttano contro Trieste
A Mestre, alle 20, sarà amarcord per Frank Vitucci che dopo aver riportato Scafati al piano di sopra ha ricomposto con Simone Giofrè una collaudata coppia di lavoro. Trent'anni fa Vitucci aveva condotto una Reyer già fallita alla scalata verso la promozione, ora la ritrova per l'ennesima volta sotto una veste differente, da pretendente al titolo grazie anche alla doppia finale (scudetto e Supercoppa) contro Milano. Coach Neven Spahija però predica prudenza: «C'è voglia di giocare, ma non dimentichiamoci che siamo all'inizio e gli infortuni pesano. Inoltre dobbiamo inserire Erick Green, appena arrivato». E' già una sorta di spareggio anticipato quello tra Reggiana e Aquila Trento alle 20.30. In quel PalaBigi in cui l'anno scorso con Treviso colse la prima vittoria stagionale in LBA coach Alessandro Rossi insegue il colpaccio esterno, mentre il collega Dimitris Priftis punta a festeggiare al meglio la centesima panchina italiana. Domani subito ideale testacoda tra i campioni in carica dell'Olimpia e Trieste, che ha appena annunciato il ritorno in LBA del pivot austro-serbo Luka Brajkovic; Tortona ospiterà l'insidiosa neopromossa Verona. Sfide stellari nella serata domenicale all'Eur, che riaccende i riflettori per Maxima-Napoli, e a Masnago dove Varese ospita la Virtus.
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