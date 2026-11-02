Urlo Udine, la Bertram ancora giù
Non si arresta in campionato il momento negativo della Bertram Tortona, che a Udine incassa la quinta sconfitta consecutiva. Come ormai sta capitando spesso in questa prima parte di stagione il Derthona è partito bene, determinato e attento in difesa, ma non capitalizzando quanto costruito in attacco: 4-8 al 5’. Tant’è che alla prima difficoltà la sua manovra è diventata confusa e precipitosa, esponendosi alle ripartenze dei friulani che hanno preso il largo a inizio della seconda frazione con Calzavara e Sisko a lanciarla: 26-14 al 12’. Con Hubb e Jallow non pervenuti a prendere per mano la Bertram ci hanno pensato Durham e soprattutto Maddox, autore di una super prestazione. E sono stati proprio loro a firmare il sorpasso e il tentativo di allungo dei piemontesi: 47-52 al 27’. Quando l’inerzia sembrava passata di mano, è arrivata la reazione della Old Wild West con Sisko a guidarla e Bendzius e Battle a finalizzarla: 68-59 al 34’. Maddox e Bortolani hanno rialzato la testa (72-68 al 36’), ma a costringere alla nuova resa il Derthona sono le tre triple consecutive di Battle e di Bendzius (due), l’ultima pazzesca, su un piede e di tabella: 81-68 al 38’. Il titolo di MVP va al capitano friulano Andrea Calzavara, miglior realizzatore dei suoi, ma soprattutto sempre presente nei momenti salienti della gara.
Delusione Tortona
E Tortona? Non riesce a trovare continuità di rendimento da una parte e dell’altra del campo, e nella prestazione dei suoi giocatori di maggiore carisma. Ieri Maddox e anche Durham hanno giocato una grande partita, ma sono mancati Hubb e Jallow. Mentre in precedenza a trainare erano stati Hubb e Jallow mentre avevano latitato Maddox e Durham. Insomma, un bel dilemma per coach Mario Fioretti che non è ancora riuscito a trovare la quadratura del cerchio di una squadra sulla carta competitiva e profonda, ma che non riesce a giocare in modo continuo e corale. «Commettiamo troppi errori individuali e di squadra – sottolinea Fioretti -. Dobbiamo essere più duri nei momenti che contano. Abbiamo concesso troppo ai nostri avversari facendoci sovrastare a rimbalzo e in difesa, e poi facciamo fatica a concretizzare quanto di buono riusciamo a costruire».
UDINE-TORTONA 86-77
OLD WILD WEST Sisko 14 (4-7 1-2), Battle 16 (3-7 3-9), Valentine 4 (2-3 0-4), Mobio 4 (2-3), Spencer 4 (2-5); Bucarelli 3 (1-2 0-1), Bendzius 12 (1-2 3-4), Mcglynn 9 (2-4 0-1), Calzavara 18 (4-8 1-3), Cavallero 2 (1-1); ne Bjedov, Grassi. All. Vertemati
BERTRAM Durham 10 (3-3 0-2), Maddox 28 (7-8 4-6), Jallow 2 (1-3 0-1), Gorham 9 (4-8 0-1), Olejniczak 7 (2-5); Eboua 1 (0-1 da tre), Hubb 5 (0-4 0-3), Pecchia (0-1 da tre), Alibegovic 5 (1-2 1-2), Bortolani 10 (2-4 2-4); ne Gazzotti, Di Meo. All. Fioretti
ARBITRI Attard, Noce, Patti
NOTE Parziali: 19-14, 40-33, 57-53; da 2 U 22-42, T 20-37; da 3 U 8-24, T 7-21; tiri liberi U 18-24; T 16-22; rimbalzi U 38 (o 11, Spencer 8), T 32 (6, Gorham 9); assist U 16 (Sisko 5), T 13 (Durham 4); palle perse U 7; T 11 (Maddox 4); palle rec U 5, T 3; 5 falli Maddox 39’36”
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