Urlo Udine, la Bertram ancora giù

Non si arresta in campionato il momento negativo della Bertram Tortona, che a Udine incassa la quinta sconfitta consecutiva. Come ormai sta capitando spesso in questa prima parte di stagione il Derthona è partito bene, determinato e attento in difesa, ma non capitalizzando quanto costruito in attacco: 4-8 al 5’. Tant’è che alla prima difficoltà la sua manovra è diventata confusa e precipitosa, esponendosi alle ripartenze dei friulani che hanno preso il largo a inizio della seconda frazione con Calzavara e Sisko a lanciarla: 26-14 al 12’. Con Hubb e Jallow non pervenuti a prendere per mano la Bertram ci hanno pensato Durham e soprattutto Maddox, autore di una super prestazione. E sono stati proprio loro a firmare il sorpasso e il tentativo di allungo dei piemontesi: 47-52 al 27’. Quando l’inerzia sembrava passata di mano, è arrivata la reazione della Old Wild West con Sisko a guidarla e Bendzius e Battle a finalizzarla: 68-59 al 34’. Maddox e Bortolani hanno rialzato la testa (72-68 al 36’), ma a costringere alla nuova resa il Derthona sono le tre triple consecutive di Battle e di Bendzius (due), l’ultima pazzesca, su un piede e di tabella: 81-68 al 38’. Il titolo di MVP va al capitano friulano Andrea Calzavara, miglior realizzatore dei suoi, ma soprattutto sempre presente nei momenti salienti della gara.