L'ex Cuneo e Bra Massimo Gardano torna in panchina!

E' chiamato a restituire motivazioni ad un gruppo tecnicamente valido, allestito per la promozione in Lega Pro. Massimo Gardano è certamente un profilo congeniale per la piazza del Seregno, club lombardo militante in Serie D. Del resto la base lasciata dall'ormai ex allenatore (esonerato) Gianluca Balestri è buona: nelle prime cinque partite sono arrivate infatti cinque vittorie, a cui fanno seguito - tuttavia - i cinque pareggi consecutivi e la sconfitta di domenica contro il Ponte.