Coronavirus, Regione Piemonte: "Pronti 4 milioni per società dilettantistiche"

Nel corso di un'intervista rilasciata in esclusiva ieri a Tuttosport, l’Assessore Regionale allo sport - Fabrizio Ricca - ha dichiarato di aver stanziato 4 milioni di euro riservati a tutto il mondo dilettantistico di ciascuna disciplina sportiva ed agli enti di promozione sportiva.

Un primo passo, un aiuto concreto che l’Assessore auspica “sia disponibile nelle casse delle Società entro il mese di giugno: se questo non sarà possibile al massimo entro la fine dell’estate in modo che le singole realtà abbiano denaro fresco per ripartire con la nuova stagione”. Ricca ha proseguito aggiungendo “la buona notizia è che questi fondi sono già disponibili e destinati a questa finalità. Posso anticipare che la priorità l’avranno quelle Società che promuovono l’attività di base e lo sport a livello giovanile” (virgolettato Lnd Piemonte/Valle d'Aosta).