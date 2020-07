QUI SAN GIORGIO - La Promozione nel mirino

Il San Giorgio è al lavoro per presentarsi nel migliore dei modi alla sua quarta stagione in Prima Categoria. Con un obiettivo chiaro: fare il salto di qualità e competere per un posto in Promozione.



Per farlo, la dirigenza di via Nitti ha confermato il tecnico Giancarlo Longo che, insieme al direttore sportivo Pino Fralicciardi, ha dato vita a una rosa composta da 22 elementi. Un perfetto mix di esperienza e gioventù, che comprende anche tre quattro innesti in arrivo direttamente dal settore giovanile e che «sono l’orgoglio della nostra compagine societaria», spiegano.



Con loro, lavorano da settimane anche il presidente Franco Mazzucato e il direttore generale Filippo Giuffrida, che portano avanti la filosofia della società basata «su un sodalizio sano, di quartiere e in crescita costante, che fa della sportività e del riconoscimento dei valori umani il suo punto di forza».



Ciò non toglie, naturalmente, che i 14 nuovi innesti già ufficiali proveranno a raggiungere il massimo risultato a livello sportivo, «lavorando per essere protagonisti sia in campionato, sia in Coppa Piemonte, per rifarsi della stagione mai finita e segnata da risultati altalenanti leggermente al di sotto delle aspettative».



«Crediamo molto in questo gruppo i cui risultati potranno fare da traino per rafforzare il processo di sviluppo che ogni anno si conferma costante per tutte le categorie della nostra Scuola Calcio e del Settore Giovanile, che sono in continuo incremento», aggiunge il presidente.