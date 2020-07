QUI CHIAVAZZESE - Tisanna-Landolfi per la categoria 2008

Non solo prima squadra. Perché se la notizia della promozione (in Promozione) è stata accolta con grande entusiasmo e operatività, in casa Chiavazzese continua incessante anche il lavoro per la costruzione del Settore Giovanile e della Scuola Calcio.



Gli ultimi arrivi riguardano tre tecnici e un dirigente: in particolare, Samuele Tisanna sarà l’allenatore degli Esordienti 2008 che potrà contare sulla collaborazione di Marco Randolfi, istruttore specializzato nell’insegnamento e nel perfezionamento della tecnica di base. Insieme a Massimo Grandin e Daniela Orlando, essi completano lo staff di questa categoria.



Per quanto riguarda le categorie Allievi 2005 e Giovanissimi 2006/2007 è stato ufficializzato anche Cristian Mancuso nel ruolo di preparatore dei portieri.



Nella categoria 2011, infine, si registra l’arrivo di Eddie Formaggio nel ruolo di dirigente responsabile.