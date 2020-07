QUI VENARIA - Ecco i calendari della 13esima edizione del Gran Galà

C’è chi antepone il coraggio e l’entusiasmo alla (normale) incertezza. Chi guarda a settembre con la voglia di ritornare a quella normalità assaporata solo fino a febbraio. E poi interrotta. Chi non vuole rinunciare a vere e proprie tradizioni legate al mondo del pallone.

È accaduto in casa Venaria, dove in settimana sono stati effettuati i sorteggi per la definizione della 13esima edizione del Gran Galà della Scuola Calcio che – norme governative e federali permettendo – si svolgerà dal 12 settembre al 4 ottobre.

Una manifestazione imponente e importante, che coinvolgerà 16 società con tutte le annate, dagli Esordienti 2008 ai Primi Calci 2013, e si disputerà sui campi base ovviamente di Venaria e poi di Lascaris, Sisport, Mirafiori e Cenisia.

La società da battere, campione in carica, è il Chisola, che troverà ad attenderla 15 agguerrite rivali. Divise in quattro fasce sulla base del ranking di qualificazione:

Prima fascia: Venaria, Chisola, Volpiano, Mirafiori

Seconda fascia: Lascaris, Chieri, Borgaro, Pro Collegno

Terza fascia: Rivarolese, Pinerolo, Lenci Poirino, Garino

Quarta fascia: Lucento, Ciriè, Sisport, Cenisia

Sul sito www.venariacalcio.com i calendari di ogni singola annata