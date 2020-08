QUI COMITATO - Ecco i gironi di Eccellenza, Promozione e Under 19 regionale

Eccellenza, Promozione e Under 19 regionale: ecco i gironi!

In un comunicato pubblicato nel pomeriggio di oggi, il direttivo del Comitato regionale Lnd Piemonte e Valle d’Aosta ha ufficializzato i gironi per la nuova stagione sportiva.

Eccoli nel dettaglio

ECCELLENZA (inizio 27 settembre, fine 2 maggio 2021)

Girone A: Accademia Borgomanero, Alicese Orizzonti, Aygreville, Borgaro Nobis, Borgovercelli, Settimo, Città di Baveno, Dufour Varallo, Fulgor Ronco Valdengo, Lg Trino, La Biellese, La Pianese, Oleggio Sportiva Oleggio, Pro Eureka, RG Ticino, Stresa Sportiva, Venaria Reale e Verbania.

Girone B: Acqui, Albese, Asti, Atletico Torino, Benarzole, Canelli Sds, Castellazzo, Cbs, Chisola Corneliano Roero, Giovanile Centallo, Lucento, Moretta, Olmo, Pinerolo, Pro Dronero, Rivoli e Vanchiglia.

PROMOZIONE (inizio 27 settembre, fine 9 maggio 2021)

Girone A: Arona, Bianzé, Briga, Bulè Bellinzago, Calcio Vogogna, Chiavazzese 75, Città di Cossato, Dormelletto, Vigliano, Juventus Domo, Omegna, Piedimulera, Santhià, Sizzano, Sparta Novara e Valduggia.

Girone B: Alpignano, Barcanova, Bsr Grugliasco, Carrara 90, Caselle, Ivrea Banchette, Ivrea Calcio, Lascaris, Pianezza, Union BB Vallesusa, Quincinetto Tavagnasco, Rivarolese, Sanmauro, Sportiva Nolese, Torinese, Vda Charvensod, Valdruento e Volpiano.

Girone C: Azzurra, Busca, Csf Carmagnola, Carignano, Cavour, Cheraschese, Infernotto, Nichelino Hesperia, Pancaliericastagnole, Pedona Bsd, Polisportiva Montatese, Scarnafigi, Sommariva Perno, Valle Varaita, Villafranca e Villarbasse.

Girone D: Arquatese Valli Borbera, Asca, Bacigalupo, Calcio Novese, Cit Turin Lde, Gaviese, Luese, Mirafiori, Ovadese, Pozzomaina, Pro Villafranca, San Giacomo Chieri, Santostefanese, Stay O’ Party, Trofarello e Valenzana Mado.

UNDER 19 REGIONALI (inizio 26 settembre, fine 3 aprile 2020)

Girone A: Accademia Borgomanero, Arona, Borgovercelli, Briga, Bulè Bellinzago, Ce.Ver.Sa.Ma Biella, Città di Baveno, Città di Cossato, Fulgor Ronco Valdengo, Juventus Domo, La Biellese, Oleggio Sportiva Oleggio, RG Ticino e Sanmartinese.

Girone B: Alicese Orizzonti, Aygreville, Cnh Industrial, Crescentinese, Gassinosanraffaele, Ivrea Banchette, Ivrea Calcio, LG Trino, Pro Eureka, Quincinetto Tavagnasco, Rivarolese, Vda Charvensod, Vallorco e Volpiano.

Girone C: Alpignano, Borgaro Nobis, Bsr Grugliasco, Ciriè Calcio, Collegno Paradiso, Lascaris, Lucento, Pro Collegno Collegnese, Real Orione Vallette, Rivoli, Rosta, Sanmauro, Vanchiglia e Venaria Reale.

Girone D: Albese, Area Calcio Alba Roero, Busca, Caraglio, Carignano, Cheraschese, Chisola, Giovanile Centallo, Monregale, Olmo, Pancaliericastagnole, Pedona Bsd, Pinerolo e Polisportiva Garino.

Girone E: Acqui, Asti, Bacigalupo, Novese, Canelli Sds, Castellazzo, Cbs, Cenisia, Cit Turin Lde, Mirafiori, Nichelino Hesperia, Ovadese, San Giacomo Chieri e Santostefanese.