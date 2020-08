QUI LUCENTO - Detto, fatto: Maione è stato di parola

“Non entrerà nessuno nella nostra prima squadra, a meno che non ci sia qualche ritorno importante di giocatori straordinari che hanno vinto tanto nel nostro Settore Giovanile e che sanno perfettamente cosa voglia dire giocare per il Lucento”.

Detto, dal tecnico Gianfranco Maione, fatto. Per questo con massimo orgoglio la società rossoblù ha annunciato il ritorno a casa di Simone Riva Governanda, centrocampista classe 1998.

Un attesissimo figliol prodigo, che sarà una freccia in più per la nuova stagione in Eccellenza della società torinese.