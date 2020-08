QUI PIEDIMULERA - L'ultimo colpo del ds Simonetto

Fra quattro giorni inizierà la preparazione, sotto la guida del tecnico Fanelli, in vista del prossimo campionato di Promozione. Ma intanto il lavoro del direttore sportivo del Piedimulera Fabio Simonetto continua a ritmo battente.

Dopo gli innesti del portiere ex Lg Trino e Stresa Andrea Chiovenda (1999) e del difensore classe 1992 Andrea Giani, la società ha ufficializzato un grande colpo per il reparto offensivo.

Si tratta di Demetrio Lipari, esterno classe 1993 in arrivo dalla Juve Domo: una carriera che parla per lui, in cui spicca la vittoria del campionato di Eccellenza 2011/2012 con il Verbania e il conseguente campionato in Serie D. Lipari ha vestito, tra le altre, anche la maglia dello Stresa (due stagioni, rispettivamente da 11 e 12 reti) e quella dell’Arona, squadra che a suon di gol ha portato dalla Promozione all’Eccellenza nella stagione 2016/2017.