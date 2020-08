QUI LG TRINO - La rosa prende forma tra promozioni e conferme

Continua a comporsi, tassello dopo tassello, la rosa dell'LG Trino per la nuova stagione. La squadra affidata al tecnico Roberto Gioia ha infatti appena accolto il centrocampista Andrea Guala, promosso in pianta stabile dalla Juniores dopo aver già esordito in Eccellenza nella scorsa annata.

Due conferme, poi, allungano le rotazioni a disposizione dello staff tecnico. Si tratta di quelle di Riccardo Molina, piedi educati ed esperienza da vendere, e di Andrea Birolo, confermato a Trino per il terzo anno di fila.