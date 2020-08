QUI VIRTUS VERCELLI - Che grande novità: l'affiliazione è ufficiale

La Virtus Vercelli diventa “Novara Youth Soccer”: è questa la splendida novità giunta sabato dalla società oronera che avrà l’esclusiva del progetto per quanto riguarda la città.

«Si tratta di un passo importante per noi e per tutto il nostro staff tecnico: l’esperienza che maturerà il mio staff ricadrà direttamente su tutti i nostri ragazzi. La speranza è quella di riuscire a lanciare qualche nostro giovane tesserato tra le fila biancoazzurre, la cui proprietà ha un progetto molto ambizioso. Questa collaborazione è stata la nostra priorità negli ultimi mesi, fortemente sostenuta anche dal nostro presidente Mario Corvino».

Queste le prime parole del direttore sportivo Matteo Gandolfi, che proprio sabato ha preso parte, insieme al presidente stesso, al vice Isidoro Esposito Inchiostro e al direttore tecnico Alessandro Lucca, alla presentazione del progetto nel quartier generale di Novarello.



L’affiliazione garantirà alla società l’utilizzo del marchio Novara Youth Soccer e la partecipazione al torneo delle affiliate, mentre per lo staff tecnico sarà messa a disposizione una piattaforma formativa con oltre 300 allenamenti, oltre alla possibilità di incontri on line con il direttore tecnico del Novara, di corsi in aula e sul campo a Novarello e di seguire lo staff del Novara e gli allenamenti ogni volta sia ritenuto opportuno.



Ma i benefici riguardano naturalmente anche i ragazzi che potranno incontrare i tecnici biancoazzurri durante i loro allenamenti e peri quali saranno organizzati tre stage annuali di scouting, gestiti direttamente dal capo scout del Novara. Infine, oltre a un prezzo agevolato per la partecipazione al camp del Novara, tutti i tesserati gialloneri potranno partecipare a una partita del Novara presso lo stadio “Silvio Piola”.