La Lnd contro la violenza sulle donne: tutte le iniziative

L’iniziativa

Le oltre 11.000 società della Lnd, dunque, si schierano compatte contro la violenza di genere con una testimonianza il cui significato va oltre i 90 minuti di gioco. In 13.000 impianti di calcio e futsal in tutta Italia sarà allestito in modo permanente un seggiolino di colore rosso per ricordare che il problema della violenza è quotidiano. Sulla seduta ci sarà uno sticker che contiene il QR code necessario per raggiungere la pagina web con le informazioni e i contatti del 1522, il servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità.