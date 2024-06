Campobasso Campione d’Italia LND: cinquina al Trapani, festa rossoblù

Il Campobasso vince lo scudetto Serie D. I Lupi di Piccirilli conquistano il titolo grazie al successo in finale contro il Trapani, che rimedia così la prima sconfitta stagionale - i siciliani hanno chiuso il girone in testa alla classifica con 94 punti e aggiunto in bacheca la Coppa Italia - . Allo stadio "Zecchini" di Grosseto, i molisani conducono una gara a senso unico, imponendosi con un netto 5-1.

Il racconto della partita

A prendersi la scena è il tandem d'attacco Romero-Di Nardo. L'attaccante arrivato a gennaio dalla Lucchese mette a segno una doppietta tra l'8' e l'11' minuto del primo tempo. Al festival del gol si aggiungono anche Rasi (17') e lo stesso Di Nardo, che nel secondo tempo completa anche lui la sua doppietta personale (22', 67'). Il gol dei granata arriva invece al 30', con un rigore trasformato da Kragl. Queste il commento del Coordinatore del Dipartimento Interregionale della LND Luigi Barbiero "Siamo molto soddisfatti della qualità espressa dalle società del campionato, con una post season che si è rivelata davvero emozionante. Complimenti al Campobasso e al Trapani per essere arrivate fino alla finale e per la promozione in C, un apprezzamento esteso ovviamente alle altre sette promosse. Un grande augurio per la prossima avventura tra i professionisti. Ancora una volta la Serie D ha puntato sui giovani ed ha vinto, grazie alla lungimiranza delle società che sosteniamo in questo percorso virtuoso per dare un futuro sostenibile e duraturo alla categoria".