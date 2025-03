Viareggio Cup: Lnd, ecco i 23 scelti da Giannichedda

Al calendario è seguita nel tardo pomeriggio l’ufficialità dei calciatori che Giannichedda porterà con sé in Versilia: ventitré i ragazzi scelti dal tecnico tra i 167 club della D , compresi i cinque fuoriquota previsti da regolamento (Cham, Milicevic, Lupano, Lischetti e Valente). Confermati più di due terzi del gruppo sceso in campo il 26 febbraio scorso nell’ultimo test contro l’Atalanta: rientrano nelle scelte finali Alessandro Conti (Campodarsego), Christian Lupo (Martina) e Gabriele Manzoni (Imolese), visti in azione nell’amichevole contro l’Inter, oltre a Guido Mezzadri Majani (Corticella), Milos Milicevic (Citta’ di Casarano), Nicola Caccia (Virtus CiseranoBergamo) e Nicola Pepa (Recanatese) impiegati nel secondo test contro la Lazio.

alle ore 15. Finora nessun precedente al torneo tra le due squadre, con i rossoverdi sarà dunque sfida inedita così come con le altre. I ragazzi di mister Giannichedda torneranno in campo giovedì

La prima notizia è arrivata questa mattina dal Gran Teatro Puccini di Torre del Lago, dove si è svolta la presentazione della kermesse che vedrà la selezione composta dai migliori Under 18 del massimo campionato dilettantistico parteciparvi per la diciottesima volta nella sua storia. Una novità importante annunciata oggi dagli organizzatori è il subentro della

Come sempre, per scelta precisa del Dipartimento Interregionale di valorizzare i settori giovanili delle sue società, non sono stati presi in considerazione i prestiti dai professionisti per la costruzione della rosa.

Viareggio Cup Calendario Girone 6

18 marzo 2025 - ore 15

RAPPRESENTATIVA SERIE D-TERNANA

Badesse (SI) / Campo sportivo “Berni”

20 marzo 2025 - ore 15

RAPPRESENTATIVA SERIE D-UYSS NEW YORK

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini”

22 marzo 2025 - ore 15

RAPPRESENTATIVA SERIE D-OLYMPIQUE THIESSOIS

Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center”

Reppresentativa Lnd, la lista dei convocati

Portieri: Nicola Torregiani (Teramo), Alessandro Conti (Campodarsego), Guido Mezzadri Majani (Corticella)

Difensori: Andrea Oprandi (Real Calepina), Riccardo Iacoponi (Trastevere), Luca Arrighi (Sangiovannese), Fallou Cham* (Scafatese), Salvatore Mattia Maggio (Nuova Igea Virtus), Milos Milicevic* (Citta’ di Casarano), Nicola Caccia (Virtus CiseranoBergamo), Christian Lupo (Martina)

Centrocampisti: Vittorio Chiabotto (Bra), Nicolò Milia (Saluzzo), Luca Lupano* (Sangiuliano City), Francesco Podrini (Forsempronese), Manuel Tonni (Terracina), Gabriele Manzoni (Imolese)

Attaccanti: Lorenzo Lischetti* (Gozzano), Federico D’Incoronato (Trastevere), Armando Pellino (Paganese), Mattia Valente* (Cassino), Matteo Toci (Zenith Prato, Nicola Pepa (Recanatese)

*classe 2006

Allenatore: Giuliano Giannichedda