I migliori giocatori della Serie D 2024/2025 votati dai lettori di Tuttosport

D Club, la premiazione

Secondo tradizione del "D Club", nel corso dell'evento presentato dal giornalista del Corriere dello Sport Giorgio Marota, ampio spazio anche ai premi speciali e quelli per la carriera dei personaggi legati all’universo della Serie D. A ricevere il riconoscimento speciale sono stati Federico Baschirotto partito dalla Serie D fino a diventare un giocatore icona della Serie A per umiltà e abnegazione; Antonino Barillà che dopo una carriera nella massima Serie è tornato in D per l’amore della maglia della Reggina; l’allenatore della Sambenedettese Ottavio Palladini autore di quattro promozioni con i rossoblù, l’ultima nella stagione appena conclusa; il presidente Luigi Pinalli da più di vent’anni patron del Fiorenzuola; gli allenatori Domenico Gargiulo e Angelo Carrano due vere e proprie istituzioni del calcio pugliese e campano, pluridecorati e vincenti in Serie D.