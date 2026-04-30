Torneo delle Regioni di calcio a 5: domani a Fondi si assegnano quattro Scudetti

Il Torneo delle Regioni di calcio a cinque nel Lazio #tdr2026 si avvicina all’atto conclusivo dopo le semifinali che hanno sorriso sei Regioni capaci di portare almeno una Rappresentativa alle quattro finali in programma domani venerdì 1 maggio al Palazzetto dello Sport di Fondi (Lt). Alle 9.30 si gioca la finale Under 15 Lazio-Basilicata, alle 11.30 l’Under 17 Lazio-Emilia Romagna, alle 14.30 Piemonte VdA-Lazio femminile e alle 17.00 l’Under 19 Sicilia-Calabria. Svettano i padroni di casa del Lazio con tre Rappresentative ancora in corsa, U15, U17 e femminile. Una squadra a testa per Sicilia (U19), Calabria (U19), Piemonte VdA (femminile), Emilia Romagna (U17) e Basilicata (U15). Le Finali al Palazzetto dello Sport di Formia (Lt) saranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube ufficiale del Comitato Regionale Lazio Lega Nazionale Dilettanti. On demand gli highlights delle gare. Si conclude così un lungo e intenso percorso di 136 partite giocate in dieci palazzetti di nove località di due Province del Lazio: Roma e Latina. Delle 72 Rappresentative Regionali ai nastri di partenza ne sono rimaste otto che si giocheranno le quattro finali. Programma gare – Finali Venerdì 1 maggio – Palazzetto dello Sport di Fondi (Lt) UNDER 19 (ore 17.00) Sicilia-Calabria FEMMINILE (ore 14.30) Piemonte VdA-Lazio UNDER 17 (ore 11.30) Lazio-Emilia Romagna UNDER 15 (ore 9.30) Lazio-Basilicata Semifinali – Risultati UNDER 19 Puglia-Calabria 1-3 Sicilia-Lazio 13-14 tdr (8-8) UNDER 17 Puglia-Lazio 0-10 Emilia Romagna-Marche 4-1 UNDER 15 Lazio-Piemonte VdA 5-0 Basilicata-Puglia 6-3 FEMMINILE Piemonte VdA-Calabria 5-1 Sardegna-Lazio 0-4

U15: in finale il Lazio per la conferma, la Basilicata per la storia

Saranno Lazio e Basilicata a giocarsi il titolo Under 15 del Torneo delle Regione 2026 domani venerdì 1 maggio alle ore 9.30 al Palazzetto dello Sport di Fondi. I laziali hanno battuto i campioni in carica del Piemonte VdA per 5-0 mentre i lucani hanno superato in rimonta la Puglia per 6-3.

Una finale dal doppio volto. Da una parte il Lazio di Daniele Cencini che ha dominato la categoria fin qui con il miglior attacco e la difesa più impenetrabile, 19 gol fatti e solo due subiti tutti nel Girone. Dall’altra la tosta Basilicata dele selezionatore Antonio Lavecchia che ha vinto in rimonta quattro delle cinque partite giocate ribaltando sempre le sorti delle gare. Da una parte i padroni di casa con due titoli in bacheca e quattro finali giocate, l’ultima nel 2023. Dall’altra la Basilicata che si gioca la sua prima storica finale di un Torneo delle Regioni. Le due selezioni si sono già incontrate nella fase a gironi, il Lazio ha vinto 6-1 ma nel futsal nulla è certo figurarsi una finale.

Le semifinali hanno ricalcato i percorsi delle due finaliste. Il Lazio ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0 sul Piemonte VdA legittimando il risultato nella ripresa con altri tre centri. Doppietta di Valerio Turco bomber della categoria con 12 gol. Due centri anche per Zottarel, uno per Crispi, entrambi a quota 4 firme al TDR.

La Basilicata ha chiuso il primo tempo con la Puglia sotto di due reti. Nella ripresa i lucani hanno sfoggiato il marchio di fabbrica con la quarta rimonta frutto di ben cinque gol che hanno consegnato ai ragazzi di Antonio Lavecchia il successo per 6-3. La prova corale dei lucani è confermata da cinque marcatori diversi: Sarubbo, Sigliano, Gallitelli, Di Benedetto e Giannone, quest’ultimo alla sua sesta rete al TDR. Nella Puglia ancora una volta in evidenza Antonio Scatigna con due reti che lo proiettano a quota 7 nel Torneo. In gol anche Riccardo Noce (5 reti al TDR). La Puglia deve rimandare a quell’appuntamento con la finale che manca dal 2013.

U17: il Lazio cerca il settimo titolo, l’Emilia Romagna alla prima finale di categoria

Domani venerdì 1 maggio alle 11.30 al Palazzetto dello Sport di Fondi (Lt) Lazio e Emilia Romagna si giocheranno lo Scudetto Under 17. Entrambe le finaliste non hanno lasciato scampo a Puglia e Marche battute rispettivamente per 10-0 e 4-1. Se guardiamo le reti segnate si annuncia una finale spettacolare. Il Lazio ha vinto quattro partite si cinque con almeno cinque gol di scarto, solo con la Calabria i ragazzi di Roberto Montenero hanno chiuso con tre lunghezze di vantaggio. In tutto i laziali hanno segnato finora ben 44 gol incassandone solo 5. Anche l’Emilia Romagna ha un ottimo feeling con il gol, 25 le reti segnate fin qui con tre partite vinte con più di tre gol di scarto. Le due Regioni arrivano a queste finali con storie completamente diverse. Il Lazio campione in carica ha vinto sei edizioni del TDR su dieci. I laziali hanno saltato nella storia della categoria solo le finali del 2019, 2023 e 2024, nelle altre annate sono sempre arrivati fino in fondo. L’Emilia Romagna è alla prima finale in assoluto nell’Under 17. Alla Puglia sugge l’obiettivo che rincorre dal 2013, lo stesso inseguito dalle Marche dal 2015.

Le semifinali

La squadra di Roberto Montenero non ha lasciato scampo alla Puglia battuta con un sonoro 10-0. Dopo aver segnato sette reti nel primo tempo ha gonfiato la rete altre tre volte. Francesco De Gaetano ha firmato una doppietta salendo a quota 8 centri al TDR come Luca Ferraro che oggi ne ha fatti tre. Massimo Giacchini con le due reti di oggi va a fare compagnia al compagno di squadra con otto sigilli al TDR. A segno anche Christian Pellegrino (5 gol in tutto) e Fabiano Di Leo.

Anche l’Emilia Romagna si è imposta con personalità sulle Marche superate per 4-1 grazie a due reti segnate per tempo. Implacabile il bomber della categoria Mattia Minguzzi che ha gonfiato la rete due volte portandosi a quota 10 reti al TDR. Mattia Lazzarini ha lanciato un acuto raggiungendo quota 5 gol nella manifestazione. A segno anche Samuele Bruciati. Per le Marche Mattia Sabbatini lascia il torneo con quattro centri all’attivo.



Femminile: Piemonte VdA e Lazio si giocano lo Scudetto

Lo Scudetto 2026 se lo giocheranno Piemonte VdA e Lazio domani venerdì 1 maggio alle 14.30 al Palazzetto dello Sport di Fondi (Lt). Entrambe le finaliste hanno sfoggiato due prove di forza e personalità battendo la Calabria e la Sardegna rispettivamente per 5-1 e 4-0. Una finale stranamente inedita tra due Regioni abituate ad arrivare alla fine nella categoria femminile. Il Piemonte VdA in questo Torneo ha segnato tanto subendo pochissimo, venti gol fatti e otto subiti. La squadra di Mauro Poli si riprende quella finale che mancava dal 2018. Per il Piemonte VdA che non ha mai vinto il titolo è la seconda finale dopo quella del 2016. Le campionesse in carica del Lazio, alla sesta finale, puntano al terzo Scudetto.

Entrambe le semifinali hanno seguito lo stesso canovaccio con Piemonte VdA e Lazio che sono andate subito in fuga diventando irraggiungibili con il passare dei minuti. Per le piemontesi scatenata Nicole Gianesin autrice di una tripletta che la proietta quota 5 reti al TDR. Puntuale la doppia firma di Valentina Cugnod la più prolifica del Piemonte VdA con 6 centri. Nella Calabria ancora in evidenza la prima della classe della classifica marcatrici Federica De Sarro che lascia il torneo con sette gol segnati. Le calabresi non sono riuscite a ripetere l’impresa del 2024. Le campionesse in carica del Lazio con la Sardegna hanno preso il largo nel secondo tempo grazie ad un autogol, alle reti di Carattoli (5 gol nel TDR) e Quattrociocchi. Nel primo tempo Serena Furzi aveva aperto le marcature. La Sardegna deve rimandare l’appuntamento con la sua prima finale.



U19: il remake della finale del 2023, Sicilia-Calabria

Si ritrovano in Finale dopo appena tre anni due Rappresentative che nelle ultime sei edizioni hanno monopolizzato o quasi la categoria Under 19: Sicilia-Calabria. Il derby dello stretto andò in scena già nella finale 2023, vinse la Sicilia. E’ stata dura per entrambe le squadre. La Calabria l’ha spuntata per 3-1 sulla Puglia mentre la Sicilia ha battuto il Lazio ai rigori per 14-13 al termine di una partita folle e bellissima. Per i siciliani è il secondo successo ai rigori dopo i quello ottenuto ai Quarti con la Campania. I padroni di casa non sono riusciti nell’impresa già compiuta ai Quarti, la vittoria ai penalty con la Toscana.

La Finale Sicilia-Calabria si giocherà domani venerdì 1 maggio alle 17.00 al Palazzetto dello Sport di Formia (Lt) in diretta streaming sul canale youtube ufficiale del Comitato Regionale Lazio Lega Nazionale Dilettanti. On demand gli highlights della partita.

La Sicilia, campione in carica, si conferma decana della categoria con otto scudetti già in bacheca, due nelle ultime tre edizioni del TDR con il condimento di altre finali disputate. Questa volta è stata veramente dura per i ragazzi di Daniele Sciortino che in cinque partite solo una l’hanno vinta in modo netto. Gli altri due successi sono arrivati ai rigori (Quarti e Semifinali), uno con un solo gol di scarto insieme a un pareggio. Insomma la Sicilia ha attraversato le fiamme e ne è uscita indenne. La Calabria ha fatto un bel salto di qualità nelle ultime sei edizioni con due titoli vinti (2024 e 2017) e una finale (2023). La squadra di Francesco Mendicino si giocherà la seconda finale delle ultime tre edizioni.

Le semifinali sono state molto diverse, una più lineare, l’altra quasi folle. La Calabria ha messo al sicuro il risultato nel primo tempo con la doppietta di Verardi. Negli ultimi istanti di gara Chiappetta ha messo la ceralacca al successo calabrese segnando il suo quinto gol nel Torneo. Ininfluente la rete pugliese di Domenico Giannini che può consolarsi con la sua quinta firma al TDR. La Puglia per poco non è riuscita a conquistare la seconda finale consecutiva.

Sicilia-Lazio è stato un vero e proprio spot per il calcio a cinque giovanile. Due squadre che non hanno speculato scambiandosi colpo su colpo con i tempi regolamentari terminati sull’8-8. Il Lazio è andato avanti subito poi la gara ha seguito un canovaccio quasi da film con la Sicilia sempre avanti e puntualmente ripresa dal Lazio anche da due lunghezze di distanza. I tempi regolamentari non potevano non finire in parità. Interminabile la serie di rigori decisa da un solo errore. La Sicilia è stata più precisa ma avrebbero meritato la finale entrambe le Rappresentative che hanno dimostrato tutta la bellezza del futsal. Per la Sicilia a segno i soliti noti: una volta Castiglione (6 reti al TDR) e Alessi (5). Doppietta di Martines (5 centri finora). Due reti anche di Toscano (5). Nel Lazio Francesco Gallo può consolarsi con una soddisfazione personale grazie al nono gol nel TDR. Mattatore della gara Manuel Siniscalchi (6 firme in tutto) autore di un poker stavolta non decisivo. Anche Davide Graziani ha apposto due firme (4 al torneo).

