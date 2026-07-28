Gran Galà del Calcio: presenze di spicco e riconoscimenti d'eccezione. Una serata da ricordare

ASSISI - Emozionante kermesse del calcio alla Locanda del Cardinale di Assisi, dove sono stati celebrati importanti personaggi del panorama sportivo regionale e nazionale. Nell’occasione è stato consegnato il Premio Blogger Sportivo 2026 al giornalista marchigiano Daniele Bartocci. Un riconoscimento speciale che consacra la sua figura nel panorama della comunicazione sportiva italiana. Tra i premiati ad Assisi, durante la serata annuale del Gran Galà del Calcio Umbro 2026, Nicola Legrottaglie, ex difensore della Juventus, Nicolò Tresoldi, bomber del Club Bruges e talento emergente del calcio europeo anche in Champions League, Riccardo Zampagna, storico attaccante di Ternana e Atalanta, oltre al tecnico dell’Arezzo Cristian Bucchi.

Tecnica, emozione e cultura dello sport

Il talento giovanile sotto i riflettori, dunque, ad Assisi dove è stata svelata anche la formazione ideale Top11 del calcio dilettantistico regionale, alla presenza dei noti Massimo Boccucci e Antonio Palazzetti in cabina di regia. La premiazione di Bartocci arriva in un momento di straordinaria maturità professionale per la fertile penna di Jesi, autore anche di un curioso e pluripremiato saggio/libro sul primo anno italiano di Julio Velasco (Jesi, 1983), vincitore del Premio speciale Pietro Mennea ‘Riscatto e Resilienza’ organizzato dalla Fondazione Fioravante Polito. Negli ultimi anni il giornalista marchigiano ha infatti collezionato una serie non indifferente di riconoscimenti nazionali e premi internazionali: dal Premio giornalista giovane al Premio Andrea Fortunato al Coni nel 2024, consegnato alla presenza di Giovanni Malagò, fino al prestigioso Premio Renato Cesarini per il suo contributo nel mondo sport e food. A questi si aggiungono il Top 40 Under 40 Business Elite Award 2025, che lo ha inserito tra i giovani più influenti al mondo nell’anno trascorso, il Premio Giovanni Arpino - Inedito, il Premio Pietro Mennea, il Premio 100 Eccellenze Italiane 2023 a Montecitorio accanto a figure come Buffon e Capirossi, il Parola d’Oro in Campidoglio e il recente Premio Eccellenza Italiana 2025 ricevuto al Senato insieme a personalità come Giuseppe Brindisi di Zona Bianca. Un percorso che testimonia una narrazione sportiva capace di unire tecnica, emozione e cultura dello sport, nel rispetto dell’etica sportiva, premiato proprio in questo ambito all’ultima edizione del Festival Giornalismo Sportivo e Racconto Sportivo ‘Overtime’ con Pierluigi Pardo.

Stile e analisi

In una serata di gala, il Gran Galà Calcio Umbro 2026 alla Locanda del Cardinale di Assisi del 26 maggio, che ha visto protagonisti campioni, dirigenti, arbitri e volti noti del calcio, la presenza del giornalista Daniele Bartocci (vincitore del premio Blog dell’Anno 2022) tra i premiati rappresenta un segnale forte per il mondo della comunicazione sportiva digitale. Il suo stile diretto, la capacità di analisi e storytelling costruita negli anni lo hanno reso una delle giovani voci più seguite e apprezzate. «Sono onorato di questo riconoscimento, è stata una serata da ricordare. Il mio concittadino Roberto Mancini? Spero possa ridare a noi italiani il calcio che meritiamo», ha commentato ad Assisi il giovane di Jesi, città natale del nuovo ct della Nazionale, e Luca Marchegiani, da sempre legato alla regione Umbria per motivi familiari e professionali. Sport e talento, insomma, connubio vincente ad Assisi. Il Gran Galà Calcio Umbro 2026, preceduto dal convegno “Coltivare il talento che lo sport fa crescere” con Mario Beretta (Figc) e Roberto Samaden (Atalanta), conferma in effetti la sua vocazione: celebrare le eccellenze, chi, dentro e fuori dal campo, contribuisce a far crescere il calcio italiano.