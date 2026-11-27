Contributi al calcio dilettantistico: il Consiglio Direttivo Lnd ringrazia il ministro Abodi
Stanziamento di somme finalizzate alla crescita del calcio femminile dilettantistico e alla valorizzazione dei vivai dilettantistici
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google
TORINO - Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti esprime la propria gratitudine al ministro Abodi per l’attenzione manifestata nei confronti della Lnd, attraverso lo stanziamento di somme finalizzate alla crescita del Calcio Femminile dilettantistico e alla valorizzazione dei vivai dilettantistici. Ciò in linea con l’impegno assunto dal Ministro in occasione dell’evento “Quarto Tempo”, svoltosi a Ferrara nell’ottobre 2025, e confermato sia precedentemente alle elezioni federali del 22 giugno 2026, sia nel corso dell’incontro con il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Abete, tenutosi presso il Ministero lo scorso 15 ottobre. L’auspicio della Lnd è che questo importante riconoscimento al ruolo e alla funzione della Lega possa trovare continuità, nei prossimi anni, attraverso l’assegnazione strutturale di un ulteriore 1% delle risorse derivanti dalla distribuzione dei proventi dei diritti televisivi.
Tutte le newsCalcio Dilettanti
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS