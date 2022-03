Femminile - E' nata la Savi Women Academy

Creare un ambiente sportivo sano e in sicurezza in strutture adeguate, qui è fondamentale il sostegno dell’Amministrazione Comunale, seguendo i principi di lealtà e rispetto, dove istruttori adeguatamente formati e qualificati seguano tutti gli aspetti per la crescita sportiva educativa e sociale delle bambine e delle ragazze organizzando open day, incontri tra genitori e specialisti vari dall’alimentazione, alla psicologia, alle scienze motorie in ambito sia scolastico sia extra scolastico, pianificando tornei, stage giovanili sempre e solo al femminile. Porre l’accento non più sulla differenza ma sull’uguaglianza: passione, sacrificio, abilità, emozione, sono concetti che trovano la loro espressione ovunque sia calciata una palla indipendentemente dal genere dove le bambine e le ragazze possano avere “Pari Opportunità” rispetto ai loro coetanei".