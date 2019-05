JUNIORES REGIONALE - Le dichiarazioni dei mister dopo la finale

Martedì 7 maggio 2019 è andata in scena la Finale del Campionato Regionale Juniores tra Fossano e Lucento, vinta dalla squadra di mister Petruzzelli con il risultato di 3-0, grazie all'autogol di Spione al 10' del secondo tempo e le reti , sempre nel secondo tempo, di Di Salvatore su rigore al 34' e Brungaj al 45'.

Dopo aver vinto per la seconda volta consecutiva il titolo di campione regionale Juniores, adesso il Fossano si appresta ad intraprendere fiducioso la fase nazionale, a partire già da sabato, in Liguria, contro l'Athletic Club Liberi. Una finale davvero emozionante, quella tra Fossano e Lucento, e in merito alla gara il mister del Fossano, Gianluca Petruzzelli ha dichiarato: «Loro erano molto chiusi, abbiamo fatto fatica a sbloccare, poi una volta sbloccata la partita è stata in discesa. La squadra ha fatto un'ottima prestazione, buon calcio e credo la vittoria sia sta più che meritata».

In particolare, soffermandosi sulla prestazione dei ragazzi, mister Petruzzelli ha affermato: «Una buonissima prestazione, con forza e giocate di qualità contro una squadra tosta, compatta. Sono quelle partite che se poi le porti per le lunghe puoi anche rischiare su un tiro o una palla inattiva di prendere gol. I ragazzi invece sono stati bravi a prendere anche poche ripartenze e penso che la vittoria sia stata più che meritata». Adesso, quindi, testa alla fase nazionale: «Sabato saremo già a Genova, quindi non c'è tempo di festeggiare che dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali per sabato. Siamo fiduciosi e vediamo il proseguo della stagione come andrà».

Soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, nonostante la sconfitta, anche mister Gianfranco Maione che a tal proposito ha dichiarato: «Sapevamo di giocare contro una squadra molto più forte di noi, che ha all'interno degli undici 6-7 giocatori che hanno anche vinto il campionato di Eccellenza. Abbiamo dovuto modificare il nostro modo di giocare perchè chiunque ha affrontato questa squadra a viso aperto è uscita con le ossa rotte. Abbiamo fatto 60' bene, difendendoci bene, senza sbagliare nulla. Poi su una disattenzione abbiamo preso il primo gol, che è stato un autogol, e di lì la partita è completamente cambiata. Abbiamo avuto 10' dove abbiamo reagito bene, abbiamo avuto due/tre situazioni dove potevamo pareggiare e poi il rigore ha definitivamente chiuso la partita. Onore al merito ai nostri avversari che sono veramente una squadra molto forte».

Una stagione comunque positiva per il Lucento di mister Maione che guarda fiducioso verso il futuro. «Siamo fiduciosi perchè, parlo personalmente, negli ultimi quattro anni abbiamo fatto una finale e l'abbiamo vinta, abbiamo fatto due semifinali e abbiamo rifatto una finale che abbiamo poi perso. Negli ultimi nove abbiamo sempre vinto il campionato. Quello che mi fa ben sperare e che abbiamo affrontato una squadra che aveva un 2001, nove 2000 e un ragazzo del 1999. Noi invece avevamo due del 1999, due del 2000 e sette del 2001. Anzi abbiamo finito con in campo tre del 2002 e questo significa che il futuro è dalla nostra parte. Giocheremo per arrivare a giocarci la finale, la squadra è brillante, i ragazzi sono tutti più giovani della media della categoria e quindi sicuramente saremo ancora lì a giocarcela.

Ringrazio i giocatori che hanno fatto una stagione strepitosa, arrivavano da un percorso dalla Regular Season incredibile, dove abbiamo recuperato da dicembre ad aprile 13 punti ai nostri avversari. Non ci dimentichiamo che noi a dicembre eravamo sesti in classifica e ad aprile siamo arrivati primi. I ragazzi hanno fatto cose importanti, tutti ci avevano dato per spacciati e pensavano che sarebbe stato il primo anno che non avremmo vinto il girone. Un girone, tra l'altro, di ferro rispetto agli altri e quindi i ragazzi meritano solo un plauso e tutta la mia grandissima stima, perchè sono stati fantastici. Sicuramente non sarà la finale che macchia la loro stagione, anzi servirà da esperienza per gli anni futuri».