SETTORE GIOVANILE / Venaria, mercato "mirato" e di qualità

Tra conferme e qualche colpo di mercato si è ufficialmente aperta la nuova stagione in casa Venaria.

Per quanto riguarda gli Under 16 (classe 2004) la bomba si chiama Enrico Masella (nella foto), attaccante proveniente dal Lascaris e punto di riferimento della Rappresentativa. Non meno importante il rinforzo tra i pali con l'approdo di Lorenzo Cavaliere, affermatosi come uno dei migliori nella sua categoria con la maglia del SanMauro. Completano i rinforzi di un gruppo già molto affiatato e di sicuro affidamento, Rinarello e Cocirio, due centrocampisti di grande qualità arrivati rispettivamente da Cenisia e Vanchiglia.

Acquisti di grandissima caratura anche per la categoria Under 15 (classe 2005): dal Barcanova approda al Don Mosso un trio di livello assoluto composto dall’attaccante Larotonda, dal centrocampista Cuccia e dal difensore Pappalardo. Oltre a loro sono ufficiali anche gli acquisti di Vozza dall’Atletico Torino e Boschi dal Lascaris, i quali potranno dare un grande supporto al centrocampo dei cervotti.

Per l'Under 14, infine, ufficializzati cinque acquisti: prezioso innesto tra i pali con la qualità e la prestanza fisica dell’ex Borgaro Vigo. A garantire i gol in attacco invece ci sarà l’ex Lascaris Birtolo, il quale sarà supportato sull’esterno da Carrera, proveniente dalla Sisport. Infine a centrocampo il tecnico Naretto potrà contare sulla duttilità di Smorgon, in arrivo dal Mercadante, mentre in difesa ci sarà la spinta del terzino ex Lascaris Di Lorenzo.

«Ci siamo mossi sul mercato in modo mirato, cercando di prendere dei giocatori di qualità nei ruoli mancanti. Ci sono state pochissime uscite e questo ci inorgoglisce. L’obiettivo è quello di migliorarci rispetto all’anno scorso, proseguendo nel progetto tecnico avviato tre anni fa e che ha già portato sette nostri ragazzi nel mondo professionistico», le parole del direttore sportivo Marco Scognamiglio.