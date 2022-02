Qui Verbania - Si dimette Vito Del Fiore

Un altro addio in casa Verbania, si tratta del Vicepresidente Vito Del Fiore, che ha rassegnato le proprie dimissioni dalla sua carica. L'addio di Del Fiore arriva pochi giorni dopo quello del direttore sportivo Massimiliano Scotto, due perdite molto importanti per una società adesso in difficoltà sia dal punto di vista sportivo con la prima squadra, sia dal punto di vista dirigenziale. Qualche gioia invece arriva dal settore giovanile in cui alcune formazioni si stanno ben comportando.