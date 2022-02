Borgomanero in prima linea con Admo

Come tradizione l'Accademia Borgomanero è sempre in prima linea nel sociale, soprattutto se si tratta di aiutare un proprio ex giocatore. Si tratta di Alessandro Grazioli, che in passato ha vestito la casacca rossoblù e che ora milita nella Sizzanese. Nei giorni scorsi il ragazzo aveva scoperto di essersi ammalato di Leucemia Mieloide Acuta e avrebbe quindi bisogno di un trapianto di midollo osseo. Admo Piemonte si è subito mobilitata per aiutarlo lanciando la campagna “Aiutaci a trovare un donatore per Alessandro”.