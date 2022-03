Qui Oleggio - Inaugurata la nuova sala stampa

Una bella novità in casa Oleggio. Da domenica infatti la società orange ha una sala stampa tutta nuova, inaugurata proprio in occasione del termine della partita della prima squadra. Emozione e orgoglio nelle parole del direttore generale Davide Bin: “Sono contento, moltissimo. Mi auguro che si continui nel futuro a lavorare così con un unico obiettivo, il bene dell’Oleggio Calcio. Bellissimo regalo per tutti noi, perché tutti siamo parte di una piramide dove tutti danno il loro contributo per fare dell’Oleggio Calcio una realtà sempre più in crescita, oggi la Sala Stampa voluta fortemente dal mio Staff, ieri dal nuovo sito che fa vivere 24 ore su 24 il nostro mondo Orange”.