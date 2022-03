Qui Nichelino - Evani ha presentato la sua biografia

Si è tenuto mercoledì 2 marzo al centro “Nicola Grosa” di via Tancredi a Nichelino l'incontro con l'ex bandiera del Milan e simbolo della Nazionale sia come giocatore che come allenatore, Chicco Evani per la presentazione del suo libro “Non chiamatemi Bubu”. Ospita della società Nichelino Hesperia, Evani ha quindi raccontato la sua biografia ricca di umanità e aneddoti, in cui si descrive dell’amore che fin da bambino ha avuto per il calcio. Dalle pagine del libro emerge il ritratto di una grande persona, di un uomo di valori, di un giocatore eccellente e generoso, di un professionista di altissimo livello e ora anche ottimo tecnico.